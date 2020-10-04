В Кировском районе в ходе раскопок нашли останки 84 бойцов Красной армии

В Кировском районе в ходе раскопок нашли останки 84 бойцов Красной армии
Останки нашли волонтеры. Фото: vop35.ru

Также были найдены личные вещи погибших.

В Кировском районе Ленинградской области в ходе раскопок были найдены останки 84 бойцов Красной армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Отмечается, что нашли также личные вещи – медальоны, документы, медаль. Благодаря им удалось установить личности некоторых погибших.

В раскопках приняли участие около сотни волонтеров. Они приехали в регион со всей страны – из Архангельской, Вологодской областей и других мест, об этом сообщает портал «Вологда.РФ».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти состоялась церемония захоронения останков военнопленных красноармейцев. Артиллеристы отдали воинские почести при захоронении павших, возложили венки и цветы к подножью открытого воинского мемориала в Луге, а после почтили минутой молчания память военнопленных.

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