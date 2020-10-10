Ученики 11 класса 67-й гимназии, где выпал ребенок, написали письмо главреду «Фонтанки»

Ученики 11 «А» класса гимназии №67 Петроградского района Петербурга, в которой недавно произошла трагедия с восьмиклассником, обратились с открытым письмом к главному редактору «Фонтанки» Александру Горшкову. Они считают несправедливыми формулировки, которые приводятся в статье «Фонтанки» по отношению к ученикам, некоторым учителям и директору этой гимназии.

Так, они выразили недоумение приведенным в статье мнением одного из родителей детей, который считает, что из учеников в 67-й гимназии делают «волчат». Также школьники защищают замдиректора по воспитательной работе Ольгу Боганову, называя ее прекрасным учителем, который прекрасно справляется со своей задачей. Ведь в статье «Фонтанки» об этой учительнице пишут так, что о ней может сложиться не вполне однозначное мнение.

«Дискуссия с учителем на уроках возникает и приводит к получению новых знаний учеником. Как и любой человек, Ольга Александровна может раздражаться, расстроиться, однако практически всегда она сдержана, она — эталон интеллигентного человека», — говорится в письме.

Кроме того, учеников, похоже, покоробил тон, которым в статье «Фонтанки» говорится о директоре гимназии Екатерине Григорьевой. Как считают дети, «в статье опубликована крайне негативная по тону характеристика».

«Нам не известно об ее предыдущих заслугах, мы можем судить по тому, что сами видим. Екатерина Александровна — прекрасный директор, который не только великолепно справляется с управленческими задачами, но и сохраняет человечность», — говорится в письме.

«…на ее уроках всегда дружеская атмосфера и есть место для дискуссии, — пишут ученики и просят главреда «Фонтанки» отнестись к их мнению серьезно. «Мы давно знаем наших учителей, и нам не нравится, когда о них отзываются несправедливо», — заключают дети.

Напомним, 8 октября из окна на четвертом этаже гимназии №67 с углубленным изучением испанского и английского языков на улице Профессора Попова выпал восьмиклассник. Он остался жив, но получил очень тяжелые травмы. По факту падения ребенка петербургское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.