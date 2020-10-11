К месту ДТП с «Яндекс.Такси» на Невском прибыли спасатели

К месту ДТП с &#171;Яндекс.Такси&#187; на Невском прибыли спасатели
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга сегодня утром столкнулись легковой автомобиль и машина сервиса «Яндекс.Такси». К месту аварии прибыли сотрудники МЧС.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 11 октября, на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что у служебного авто серьезно повреждена передняя часть. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

Движение на участке затруднено. В настоящее время выясняются обстоятельства столкновения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Делимобиль» впечатался в столб на Суздальском проспекте.

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