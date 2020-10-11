Легковушка помяла такси на Ленинском проспекте

Легковушка помяла такси на Ленинском проспекте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси. Машина сильно помята с пассажирской стороны.

Авария случилась в воскресенье, 11 октября, на пересечении Ленинского проспекта и бульвара Новаторов. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, одна из машин потеряла техническую жидкость. На кадрах видно, что столкнувшиеся транспортные средства остановились посреди проезжей части. У машины сервиса Uber сильно помята боковая часть

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти безработный избил сожительницу кастрюлей и ограбил.

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