Легковушка помяла такси на Ленинском проспекте

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси. Машина сильно помята с пассажирской стороны.

Авария случилась в воскресенье, 11 октября, на пересечении Ленинского проспекта и бульвара Новаторов. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, одна из машин потеряла техническую жидкость. На кадрах видно, что столкнувшиеся транспортные средства остановились посреди проезжей части. У машины сервиса Uber сильно помята боковая часть

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших не приводятся.

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