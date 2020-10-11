Лихач на Renault устроил ДТП на Типанова, в машине находился ребенок

У одной из машин сильно повреждена передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

У одной из машин сильно повреждена передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. В одной из машин находился ребенок.

Авария случилась в воскресенье, 11 октября, на пересечении улицы Типанова с проспектом Юрия Гагарина. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем авто марки Renault решил проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению. Ребенок, находящийся в иномарке, не пострадал.

На кадрах видно, что у одной из машин сильно повреждена передняя часть. Участок засыпало осколками и детали от машин.

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