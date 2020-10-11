Легковушка угодила под трамвай на Загородном проспекте

Легковушка угодила под трамвай на Загородном проспекте
Машины получила сильные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Загородном проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Легковушка получила значительные повреждения.

Авария случилась в воскресенье, 11 октября, на Загородном проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Легковушка попала под трамвай», — написал автор записи.

Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лихач на Renault устроил ДТП на Типанова, в машине находился ребенок.

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