В Петербурге 19-летний спортсмен сломал шею на тренировке

В Петербурге 19-летний спортсмен сломал шею на тренировке
В Петербурге пострадал спортсмен. Фото: pixabay.com

В Петербурге во время тренировки пострадал 19-летний спортсмен. Он сломал себе шею.

Инцидент произошел в одном из спортивных клубов на Софийской улице, передает «Комсомольская правда – Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что молодой человек занимался спортивной борьбой.

Уточняется, что спортсмена госпитализировали в НИИ Джанелидзе. Там у него диагностировали закрытый перелом шейного отдела позвоночника. Его состояние оценивают как тяжелое, он помещен в операционный бокс.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что спортсмен-экстремал Денис Вовк установил мировой рекорд в аэропорту Пулково. Он смог сдвинуть с места воздушное судно Airbus A-319 «Спортолет». Самолет весом 43 000 кг сдвинулся на четыре метра.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб травма тренировка фрунзенский район шея


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Волхове при обрушении траншеи погиб рабочий
В Петербурге 19-летний спортсмен сломал шею на тренировке
Движение на «красной» ветке петербургского метро восстановили за 15 минут
В петербургском метро на пути упал пассажир, движение на «красной» ветке ...
Пострадавшая при взрывах под Рязанью скончалась
Mitsubishi влетел забор на Художников
Автоледи бросила каршеринг в Ленобласти и попросила в записке «не ...
Вирусолог рассказал о необычном симптоме коронавируса