В Петербурге 19-летний спортсмен сломал шею на тренировке

В Петербурге во время тренировки пострадал 19-летний спортсмен. Он сломал себе шею.

Инцидент произошел в одном из спортивных клубов на Софийской улице, передает «Комсомольская правда – Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что молодой человек занимался спортивной борьбой.

Уточняется, что спортсмена госпитализировали в НИИ Джанелидзе. Там у него диагностировали закрытый перелом шейного отдела позвоночника. Его состояние оценивают как тяжелое, он помещен в операционный бокс.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что спортсмен-экстремал Денис Вовк установил мировой рекорд в аэропорту Пулково. Он смог сдвинуть с места воздушное судно Airbus A-319 «Спортолет». Самолет весом 43 000 кг сдвинулся на четыре метра.