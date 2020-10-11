В петербургском метро на пути упал пассажир, движение на «красной» ветке остановлено

В Петербурге остановлено движение на «красной» линии метро. Там на пути упал пассажир.
Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.
Уточняется, что пассажир упал на пути около 17:30. В результате движение было остановлено в подземке на участке от станции метро «Площадь Ленина» до «Девяткино».
Выжил ли пострадавший, не уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что юная пассажирка петербургского метро пожаловалась на взрослого пассажира метрополитена, который начал при ней трогать свои гениталии.