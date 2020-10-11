Рудковская вновь шокировала поклонников дорогим приобретением

На этот раз продюсер похвасталась новой сумкой, чем вызвала бурю негодования среди подписчиков.

Продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram-аккаунте снимок новой сумки от бренда Christian Dior и возмутила своих подписчиков. Если до этого они критиковали покупку коляски за полмиллиона рублей, то теперь знаменитость ходит с сумкой за 335 тысяч рублей.

Изделие выполнено в виде седла – это тренд нынешнего сезона. Также Рудковская приобрела широкий съемный ремень с декоративной вышивкой. Пользователи оценили сумку по достоинству – многим она показалась красивой и стоящей, а вот другие считают, что продюсер слишком много хвастается.

«Какая же это показуха! Укладка, одежда, сумка, даже приобретение ребенка! Есть женщины, которые входят в список «Форбс» и ведут себя куда скромнее»,

— написала одна из подписчиц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская ответила на шутки о коляске за полмиллиона рублей.