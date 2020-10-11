В Петербурге в одном из домов рухнул лифт с пассажирами

Лифт рухнул с третьего этажа на второй. Фото: Pixabay

Лифт рухнул с третьего этажа на второй. Фото: Pixabay

Лифт упал с третьего на второй этаж. Непонятно, каково количество пострадавших.

В петербургской многоэтажке сегодня вечером, 11 октября, рухнул лифт с пассажирами. Об этом сообщает «Пятый канал». Все случилось в доме на Ивановской улице – там лопнул трос лифта, в котором находились три человека. Он упал с третьего этажа на второй. На место прибыли сотрудники спецслужб, подробности пока не разглашаются.

Неизвестно, сколько человек получили травмы в результате инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грабитель напал на жительницу Парголово в лифте. Подозреваемого задержали в тот же день на улице Федора Абрамова. При нем были и похищенные вещи. По статье «Грабеж» возбуждено уголовно дело.