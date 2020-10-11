На Ветеранов ВАЗ на огромной скорости врезался в Volkswagen

На Ветеранов ВАЗ на огромной скорости врезался в Volkswagen
По предварительным данным, есть пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Легковушка ехала на «красный» свет и стала виновником аварии.

Сегодня вечером, 11 октября, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отечественная легковушка вылетела на большой скорости на «красный» и врезалась в иномарку. Свидетели уверяют, что виноват водитель ВАЗа, который не соблюдал скоростной режим и ПДД.

«Полиция приехала в ту же минуту (мимо ехали). Мужчина с Volkswagen просто молодец! Всем бы иметь такую реакцию. Выбежал сразу к пострадавшим помогать!!!»,

— рассказала женщина, которая видела все своими глазами.

О состоянии пострадавших ничего не говорится. На месте работают сотрудники спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подросток, угнавший машину в Ленобласти, часто сбегает из дома.

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