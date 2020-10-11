В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения вооруженного школьника на мать

Полиция задержала парня 2005 года рождения, которого обвиняют в покушении на убийство.

В Санкт-Петербурге сегодня, 11 октября, возбудили уголовное дело после нападения вооруженного школьника на мать. Об этом сообщили в СК РФ по городу. Парня 2005 года рождения обвиняют в покушении на убийство.

Все случилось в Невском районе – подросток, вооружившись мачете, напал на мать в квартире, а затем, когда приехали медики, пытался ранить и их тоже. В результате женщину госпитализировали со скальпированной раной. Парня удалось задержать. По предварительным данным, между матерью и сыном были неприязненные отношение, которые и стали причиной инцидента.

«Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения»,

— отметили в ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подросток, угнавший машину в Ленобласти, часто сбегает из дома.