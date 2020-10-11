В Москве из-за коронавируса скончались 34 человека

Таким образом, общее число умерших достигло 5629.

В Москве умерли 34 человека, которые получили при жизни положительные результаты теста на коронавирус, а также у них стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщили 11 октября в оперативном штабе. Накануне говорилось о 35 жертвах инфекции. Таким образом, в столице из-за болезни скончались уже 5629 пациентов.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1,3 миллиона случаев заражения. Выздороветь смогли 1,02 млн, летальных исходов — 22 597. В последнее время зафиксирован рост заболеваемости, россиян просят соблюдать меры предосторожности, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты рассказали, как избежать возникновения пневмонии при коронавирусе. Россиян при первых симптомах заболевания просят обращаться за медпомощью.