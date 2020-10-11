Эксперты рассказали, как избежать возникновения пневмонии при коронавирусе

Россиян при первых симптомах заболевания просят обращаться за медпомощью.

Главный инфекционист Приморского края Анна Симакова рассказала, как избежать возникновения пневмонии при заражении коронавирусом. Она отметила, что очень важно вовремя диагностировать болезнь – это существенно снизит риск проявления пневмонии. Об этом сообщает deita.ru.

Таким образом, при первых же симптомах заболевания стоит обратиться за медицинской помощью и выяснить, коронавирус ли это. Речь идет о повышении температуры, боли в горле, рините

«Не нужно ждать два-три дня и думать, что все пройдет, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью»,

— призвала Симакова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Божена Рынская тяжело болеет после заражения коронавирусом. Она отметила, что болеют все ее близкие – даже няня ребенка.