На Купчинской произошло ДТП с участием каршеринга

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Одна из легковушек выглядит теперь крайне помято.

В воскресенье поздно вечером, 11 октября, на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участником аварии стал каршеринговый автомобиль, который столкнулся с легковушкой. Как и почему произошла авария – не уточняется.

«Сработали подушки, осколки разлетелись метров на десять»,

— пишут свидетели инцидента.

По предварительным данным, все остались живы и отделались испугом. На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большевиков в аварии погибла женщина и пострадали трое. Известно, что виновник аварии сел за руль без прав. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.