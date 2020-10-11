На Большевиков в аварии погибла женщина и пострадали трое

На Большевиков в аварии погибла женщина и пострадали трое
Водитель сел за руль без прав. Фото: Baltphoto

Среди травмированных есть ребенок.

В Невском районе в воскресенье, 11 октября, произошла смертельная авария. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу. Все случилось на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана. Там ВАЗ-2112, который ехал на «красный» свет, сбил женщину, а затем врезался в иномарку.

В результате пешеход скончалась от серьезности полученных травм, так и не дождавшись помощи врачей. Еще трое получили травмы: они попали в больницу в состоянии средней тяжести. Отмечается, что среди травмированных был ребенок 2019 года рождения.

Известно, что виновник аварии сел за руль без прав. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Непокоренных в результате ДТП скончался мужчина. Несколько человек получили травмы. На месте трудятся сотрудники спецслужб.

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