На Непокоренных в результате ДТП скончался мужчина

На Непокоренных в результате ДТП скончался мужчина
В салоне находились пять человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Несколько человек получили травмы. На месте трудятся сотрудники спецслужб.

Вечером 11 октября произошла смертельная авария на проспекте Непокоренных. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Каршеринговый автомобиль ехал по средней полосе, как вдруг по непонятной причине вылетел на газон. Машину сначала перекинуло через бордюр, затем она врезалась в дерево.

Известно, что в салоне находились пять человек. Мужчина, который сидел за рулем, скончался от серьезности полученных травм. Одну девушку госпитализировали с переломом обеих ног. Остальные отделались несерьезными повреждениями.

После происшествия каршеринг превратился в груду металла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов ВАЗ на огромной скорости врезался в Volkswagen. Легковушка ехала на «красный» свет и стала виновником аварии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринг смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Большевиков в аварии погибла женщина и пострадали трое
Малышева назвала лекарства, которые снизят риск смерти от коронавируса
В Москве из-за коронавируса скончались 34 человека
На Непокоренных в результате ДТП скончался мужчина
Еще один подросток, подозреваемый в убийстве мужчины в Шушарах, отправлен ...
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения вооруженного ...
На Ветеранов ВАЗ на огромной скорости врезался в Volkswagen
Жителей Ленобласти предупреждают о густом тумане в понедельник