На Непокоренных в результате ДТП скончался мужчина

В салоне находились пять человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В салоне находились пять человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Несколько человек получили травмы. На месте трудятся сотрудники спецслужб.

Вечером 11 октября произошла смертельная авария на проспекте Непокоренных. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Каршеринговый автомобиль ехал по средней полосе, как вдруг по непонятной причине вылетел на газон. Машину сначала перекинуло через бордюр, затем она врезалась в дерево.

Известно, что в салоне находились пять человек. Мужчина, который сидел за рулем, скончался от серьезности полученных травм. Одну девушку госпитализировали с переломом обеих ног. Остальные отделались несерьезными повреждениями.

После происшествия каршеринг превратился в груду металла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов ВАЗ на огромной скорости врезался в Volkswagen. Легковушка ехала на «красный» свет и стала виновником аварии.