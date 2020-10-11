Лобода впервые показала лицо младшей дочери

Лобода впервые показала лицо младшей дочери
Лобода показала свою дочь Тильду. Фото: https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Поклонники до сих пор считают, что певица родила от лидера немецкой группы Rammstein.

Певица Светлана Лобода впервые показала лицо своей младшей дочери Тильды. Она выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте. Девочке сейчас два года, и она путешествует вместе с мамой. До этого артистка предпочитала не показывать ребенка.

Поклонники отметили, что Тильда очень красивая и очень похода на Лободу. Они поблагодарили певицу за то, что она перестала держать внешность девочки в тайне.

«Сейчас по любому под микроскопом рассматривают, похожа ли Тильда на Тиля»,

— пошутил один из пользователей.

В сети ходят слухи, согласно которым Тильда является дочкой лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым у Лободы был роман.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лобода в латексном костюме заинтриговала фанатов съемкой нового клипа.

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инстаграм Лобода ребенок


 

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