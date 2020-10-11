Лобода впервые показала лицо младшей дочери

Поклонники до сих пор считают, что певица родила от лидера немецкой группы Rammstein.
Певица Светлана Лобода впервые показала лицо своей младшей дочери Тильды. Она выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте. Девочке сейчас два года, и она путешествует вместе с мамой. До этого артистка предпочитала не показывать ребенка.
Поклонники отметили, что Тильда очень красивая и очень похода на Лободу. Они поблагодарили певицу за то, что она перестала держать внешность девочки в тайне.
«Сейчас по любому под микроскопом рассматривают, похожа ли Тильда на Тиля»,
— пошутил один из пользователей.
В сети ходят слухи, согласно которым Тильда является дочкой лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым у Лободы был роман.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лобода в латексном костюме заинтриговала фанатов съемкой нового клипа.