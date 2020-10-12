На Тюшина среди ночи тушили фабрику

На Тюшина среди ночи тушили фабрику
Причины инцидента не установлены. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал.

В воскресенье, 11 октября, среди ночи загорелось здание на улице Тюшина. Об этом сообщает телеканал 78.ru, ссылаясь на собственные источники. Очевидцы рассказывают, что загорелась фабрика «Большевичка». Судя по кадрам, которые они предоставили, огонь охватил верхние этажи. На место прибыли спасатели, которые оперативно ликвидировали пожар.

Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. В результате никто не пострадал. Сотрудникам спецслужб предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большевиков в аварии погибла женщина и пострадали трое. Известно, что виновник аварии сел за руль без прав. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

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