На Солдата Корзуна легковушку выбросило на газон после аварии

На место так и не прибыла скорая. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место так и не прибыла скорая. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

О пострадавших информация не поступала – машины скорой на месте не видно.

В воскресенье вечером, 11 октября, на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Солдата Корзуна произошла авария с участием автобуса. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На участке дороги столкнулись легковушка и автобус – в результате автомобиль оказался на газоне.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС, им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. По предварительным данным, никто не пострадал – карета скорой помощи так и не приезжала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Купчинской произошло ДТП с участием каршеринга. По предварительным данным, все остались живы и отделались испугом.