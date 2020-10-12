На Солдата Корзуна легковушку выбросило на газон после аварии

На Солдата Корзуна легковушку выбросило на газон после аварии
На место так и не прибыла скорая. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

О пострадавших информация не поступала – машины скорой на месте не видно.

В воскресенье вечером, 11 октября, на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Солдата Корзуна произошла авария с участием автобуса. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На участке дороги столкнулись легковушка и автобус – в результате автомобиль оказался на газоне.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС, им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. По предварительным данным, никто не пострадал – карета скорой помощи так и не приезжала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Купчинской произошло ДТП с участием каршеринга. По предварительным данным, все остались живы и отделались испугом.

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