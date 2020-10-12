Ученые рассказали, сколько «живет» коронавирус на смартфонах и денежных купюрах

По информации австралийских специалистов, частицы коронавируса SARS-CoV-2 могут сохраняться на смартфонах, купюрах и металлических поручнях до 28 дней.

На такой срок жизни инфекция способна при комнатной температуре, около +20 градусов Цельсия. При условии, что окружающая температура составляет +30 градусов, частицы вируса могут сохранять активность порядка трех недель. Наиболее эффективно на COVID-19 влияет температура в +40 градусов — тогда вирус погибает уже через несколько суток.

Итогами исследования ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями поделились в научном издании Virology Journal. Отметим, что, не в последнюю очередь, вышеперечисленные поверхности опасны потому, что их дезинфицируют гораздо реже, чем моют руки, либо не обрабатывают вообще, как купюры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в России будет увеличиваться еще три недели.