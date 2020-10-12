Жители Выборга требуют отставки всего руководства районной администрации

В Ленобласти продолжает набирать обороты скандал вокруг дела о многомиллионных хищениях из бюджета Выборгского района. Местные жители спорят, сколько денег на самом деле мог украсть экс-глава районного комитета финансов Александр Болучевский.

Как сообщает Ivbg.ru, некоторые СМИ предполагали, что Болучевский мог украсть даже не озвученные самим чиновником 680 млн рублей, а все 800 млн. На деле же точная сумма похищенных средств пока не установлена. Правоохранительные органы возбуждают уголовные дела по каждому сомнительному платежу из тех, что проходили через руки Болучевского. Однако возбуждение уголовных дел еще не подтверждает факт кражи. Есть вероятность, что общая сумма может быть в разы меньше, чем все подозревают.

Между тем, местных жителей волнует не столько украденная сумма, сколько наказание виновных. Причем население требует, помимо срока для Болучевского, отставки для всей руководящей верхушки администрации Выборгского района. Потому что за кражи также должен отвечать тот, кто управляет и контролирует всех чиновников. Если у главы администрации Геннадия Орлова под носом несколько лет пропадали средства из бюджета, возможно, он сам недоследил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «отправленный в отставку» глава Выборгского района Орлов опроверг слухи об уходе.