Упавший на пути станции «Выборгская» юноша скончался

Упавший на пути станции &#171;Выборгская&#187; юноша скончался
Юноша скончался на станции метро. Фото: Baltphoto

В Петербурге стало известно о гибели пассажира, упавшего с платформы на одной из станций красной ветки в городской подземке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в воскресенье, 11 октября, на станции метро «Выборгская». В 17:25 на пути упал молодой человек, приехавший в Петербург из Вологодской области. Он получил тяжелейшие травмы, от которых скончался на месте происшествия. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть юноши. Труп передали в морг.

Из-за падения пассажира в метро останавливали движение поездов на 20 минут. Поезда не ходили на участке от станции метро «Площадь Ленина» до «Девяткино».

Полиция изъяла видеозаписи со станции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение на «красной» ветке петербургского метро восстановили за 15 минут.

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