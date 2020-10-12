Кудрин рассказал, что на него готовилось покушение в нулевых

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что на него готовились покушения в нулевых годах, когда он работал министром финансов и вице-премьером.

Об этом Кудрин рассказал в интервью ТАСС. На этих постах Кудрин работал в период с 2000 по 2011 год. В это время он не нанимал охрану, за исключением одного года, когда на него готовилось покушение. Он заявил, что по распоряжению президента его охраняли сотрудники ФСО. По его словам, это было примерно в 2005-м или 2006-м году.

По словам главы Счетной палаты, на его жизнь покушались из-за его отказа предоставлять льготы частной компании, которая в свое время получила средства из госбюджета и должна была их вернуть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кудрин предсказал новые ограничения по коронавирусу в России.