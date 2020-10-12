Петербурженка, проживающая в Израиле, погасила 400-тысячный долг по кредитам и ЖКУ, чтобы продать квартиру

После полного погашения долга все ограничения, наложенные судебным приставом, были сняты. Фото: pixabay.com

После полного погашения долга все ограничения, наложенные судебным приставом, были сняты. Фото: pixabay.com

Жительница Петербурга, переехавшая в Израиль, решила продать свою квартиру в Северной столице, но сделка сорвалась из-за долга в 400 тысяч рублей.

32-летняя владелица недвижимости накопила долги по кредитным и коммунальным платежам в размере 379 тысяч рублей. Долгое время женщину не могли найти, однако оказалось, что она вместе с семьей перебралась в Израиль. Расплатиться с долгами, уезжая, петербурженка забыла, но зато вспомнила о квартире, когда захотела её продать.

Однако приставы наложили арест на регистрационные действия в отношении её жилья в целях взыскания задолженности, поэтому продажа жилплощади стала невозможной. Женщине пришлось в полном объеме погасить задолженность, а также исполнительский сбор в размере 27 тысяч рублей за нарушение сроков исполнения решений суда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам сентября 2020 года жители Петербурга накопили долгов по оплате электроэнергии на 210 млн рублей.