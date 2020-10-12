Жители Центрального и Невского районов Петербурга останутся без горячей воды на один день

Жители Центрального и Невского районов Петербурга останутся без горячей воды на один день
В «Теплосети» отметили, что работы согласованы с районными администрациями. Фото: teplosetspb.ru

14 октября в Северной столице пройдут испытания теплосетей на максимальную температуру в Центральном и Невском районах. Жители данных участков останутся без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В зону работ Центрального района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Тележная, Миргородская, Хохрякова, Гончарная, Харьковская, Атаманская, Константиноградская, Кременчугская, Профессора Ивашенцева, Полтавская, Александра Невского, Невский проспект в створе улицы Александра Невского, набережные Обводного канала и реки Монастырки, Чернорецкий переулок, территория сада Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

В зону работ Невского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Седова, Книпович, 2-й Луч, Автогенная, набережная Обводного канала (четная сторона в створе Атаманского моста), Глухоозерское шоссе, Большой Смоленский проспект, площадь Бехтерева.

Отметим, что диагностика необходима во время проведения отопительного периода. На это время подача горячей воды потребителям в зоне испытаний ограничивается, отопление осуществляется в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе испытают теплосети.

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