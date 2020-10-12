Встреча с лосем на дороге в Ленобласти закончилась гибелью водителя иномарки

Лоси зачастую неожиданно выбегают на проезжую часть и водители попросту не успевают затормозить. Фото: pixabay.com

Лоси зачастую неожиданно выбегают на проезжую часть и водители попросту не успевают затормозить. Фото: pixabay.com

Дорожно-транспортное происшествие с участием дикого зверя произошло утром, в понедельник, 12 октября, в Ломоносовском районе.

Согласно предварительным данным правоохранителей, авария случилась около 8:20 утра на 6 километре дороги Красная Горка — Коваши — Сосновый Бор. Неустановленный водитель, управляя легковым автомобилем Skoda, врезался в необычное препятствие — лося. К несчастью, характер полученных травм пострадавшего водителя оказался очень серьезным — он скончался на месте происшествия. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

По факту ДТП проводятся проверочные мероприятия. Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также восстанавливают картину произошедшей трагедии, выясняя, какие обстоятельства стали ее причиной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан мужчина, устроивший смертельное ДТП, в состоянии алкогольного опьянения.