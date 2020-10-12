В Петербурге мужчина обвиняется в убийстве соседки из-за внезапного конфликта в коридоре коммуналки

В понедельник, 12 октября, следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение мужчине 71-года рождения за убийство своей соседки. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, обвиняемый 1 октября 2020 года, находясь в помещении коридора коммунальной квартиры одного из домов по улице Тимуровской, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к своей соседке 1963 года рождения нанес ей не менее 9 ударов ножом в область туловища. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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