Политехнический университет переходит на частичную «дистанционку» из-за коронавируса

Ректор Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской обратился к студентам, преподавательскому составу и работникам вуза в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

В понедельник, 12 октября, на сайте Политеха появилось обращение ректора Рудского. В нем сообщается, что коронавирусом в настоящее время болеют 35 студентов. Инфицированные и контактные с ними находятся в общежитиях на изоляции. Также, болезнь подхватили 9 преподавателей и 8 сотрудников университета.

В связи с этим был подготовлен приказ, согласно которому на дистанционный режим работы будет переведены преподаватели и сотрудники, находящиеся в группе риска.

Рудской отметил, что в вузе особое внимание уделяется мерам предосторожности в период пандемии. Студентам измеряют температуру и выдают маски, а все помещения регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Также, университет заключил договор с профильной организацией на проведение массовых тестов на коронавирус. Исследования уже провели для учащихся колледжа, работников студгородка и для дирекции ГИ и ИСИ.

Рудской добавил, что немалое количество студентов и сотрудников игнорируют масочный режим и соблюдение социальной дистанции. В случае, если такое поведение будет продолжаться, руководство будет вынуждено принять меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в СПбГУ перевели на удаленную работу часть сотрудников.