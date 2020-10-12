Петербуржцам пообещали первый снег уже в конце недели

Петербуржцам пообещали первый снег уже в конце недели
Жителей Петербурга ждет мокрый снег, переходящий в дождь. Фото: Baltphoto

Дождь и мокрый снег – такая погода ждет петербуржцев уже в конце этой недели. Почувствуют жители Северной столицы и приближение зимы – в городе похолодает.

Об этом в понедельник, 12 октября, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Он сообщил ТАСС, что снег в Ленинградской области может выпасть уже 15 октября, а в Петербурге с 16 по 18 октября. Специалист уточнил, что в этот период дневная температура едва ли будет превышать +5 градусов.

Похолодание ждут в период с 16 по 21 октября. При этом в начале третьей декады в Северную столицу вновь может прийти потепление. Его принесут циклоны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что во вторник, 13 октября, жителей Петербургу ждут дожди и туман. Ночью и днем прольются кратковременные осадки в виде дождей. В течение дня подует слабый ветер юго-западного и западного направлений.

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