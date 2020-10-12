Во вторник петербуржцев ждут дожди и туман

Осень вступила в свои права в Северной столице, принеся с собой прохладу и дожди.

Во вторник, 13 октября, в городе установится облачная погода с прояснениями. Ночью и днем прольются кратковременные осадки в виде дождей. В пригородных районах ночью и утром ожидается туман, поэтому владельцам транспортных средств следует проявить осторожность во время движения.

В течение дня подует слабый ветер юго-западного и западного направлений. Температура ночью будет колебаться в пределах от +7 до +9 градусов тепла. Днем же воздух максимально прогреется до +12. Атмосферное давление практически не будет меняться. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре.