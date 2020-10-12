Ученые создали новый антибиотик, в его основе – яд осы

Ученые из США и Бразилии разработали новый антибиотик. Он был создан на основе яда азиатской осы, который содержит токсичный белок. Это вещество убивает некоторые бактерии, которые были невосприимчивы к известным человечеству антибиотикам.

Результаты исследования опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, специалисты выяснили, что ключевой ингредиент в яде азиатской осы — пептид мастопаран-L. Он способен разрушить бактериальную мембрану. В результате опасные патогенны просто гибнут. При этом сам белок для человека не является опасным, если применять его в небольших дозах.

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