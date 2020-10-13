В Ленобласти мужчина снимал интим со школьницей на камеру и отправлял знакомым

В Ленобласти мужчина снимал интим со школьницей на камеру и отправлял знакомым
Фото и видеосъемка осуществлялись по обоюдному согласию с несовершеннолетней. Фото: Pixabay

В Кировском районе Ленобласти задержали мужчину за половое сношение с несовершеннолетней девочкой. Позже выяснилось, что он также снимал происходящее на камеру.

Извращенца, сношавшегося с девочкой, не достигшей 16 лет, удалось поймать еще в июне 2020 года в Шлиссельбурге. Оказалось, что весь процесс мужчина фиксировал, а потом распространял записи по знакомым. Фото и видеосъемка осуществлялись по обоюдному согласию с несовершеннолетней.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, к кому попали кадры происходящего пока точно неизвестно.

За интим со школьницей на мужчину завели одно уголовное дело. Теперь «режиссер» заработал еще одну «уголовку».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стачек 18-летний экс-грабитель совращал несовершеннолетнюю.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание уголовное дело


 

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В Ленобласти мужчина снимал интим со школьницей на камеру и отправлял знакомым
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