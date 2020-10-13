Совративший школьницу в конюшне в Парголово молодой извращенец получил «уголовку»

Совративший школьницу в конюшне в Парголово молодой извращенец получил &#171;уголовку&#187;
В полицию обратился отец девочки. Фото: pixabay.com

В конце июня в Парголово молодой человек вступил в половую связь с 15-летней. Теперь на него завели дело.

Преступный инцидент произошел в заброшенной конюшне на Приозерском шоссе. В отдел полиции обратился мужчина, который заявил, что его дочь-подросток стала жертвой полового сношения с неизвестным. Подозреваемым стал 19-летний парень, который переспал с несовершеннолетней девочкой. Он сам явился в полицию после заявления отца школьницы.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на любителя маленьких девочек завели уголовное дело. Извращенцу назначена под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина снимал интим со школьницей на камеру и отправлял знакомым.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти половое сношение уголовное дело


 

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