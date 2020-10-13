«Автоподставщики» заставляли пожилых жителей Петербурга отдавать им деньги

Один из задержанных подозреваемых. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Один из задержанных подозреваемых. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге задержали организованную группу, подозреваемую в серии мошенничеств на дороге.

Как сообщили в городской пресс-службе ГУ МВД России, задержаны четверо подозреваемых — все неработающие мужчины в возрасте от 31 до 39 лет, проживающие в Петербурге и Ленобласти. Двое из них с темным прошлым.

Они действовали по одной и той же схеме обмана водителей: имитировали ДТП, изображали поломку зеркала заднего вида своего авто, а после требовали у «виновника аварии» деньги на ремонт детали.

Одна из таких «автоподстав» произошла 21 сентября на Софийской улице. На автомобиле «Фольксваген Тигуан» они сымитировали ДТП с внедорожником «Ленд Ровер Фрилендер», который вел 70-летний пенсионер. Водитель-мошенник заявил, что сильно опаздывает, и предложил решить дело на месте, без вызова правоохранителей. Пенсионеру предложили заплатить сразу 70 тыс. рублей, на что он согласился и отдал деньги.

По данным уголовного розыска, мошенники причастны еще как минимум к семи подобным «автоподставам». Их жертвами были мужчины в возрасте от 56 до 78 лет.

Открыты уголовные дела по статье о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появилось видео задержания мошенников, причастных к «делу онкологов».