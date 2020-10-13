Следствие требует заключить под стражу студента, насмерть сбившего мать троих детей на Большевиков

Запись с камер наблюдения на месте смертельной аварии. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Запись с камер наблюдения на месте смертельной аварии. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В воскресенье, 11 октября, на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана 18-летний студент колледжа, находясь за рулем «Лады», сбил 36-летнюю женщину, мать троих детей. От полученных травм жертва ДТП скончалась.

Уроженец одной из северокавказских республик, 18-летний Юсуп управлял «Ладой», принадлежащей его брату, не имея водительских прав. Около 22 часов вечера 11 октября на скорости порядка 100 километров в час молодой человек пытался «проскочить» на красный сигнал светофора на перекрестке Большевиков и Тельмана. В результате под колесами его автомобиля оказалась женщина, которая мгновенно погибла. Она вместе с супругом возвращалась от гостей.

Не сумев затормозить, «Лада» на полной скорости влетела в «Хендай Солярис», поворачивавший с Тельмана на Большевиков. Пострадали двое пассажирок иномарки — 27-летняя петербурженка и её 11-месячная дочь. К счастью, им оказали необходимую медпомощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Водитель «Лады» допрошен и задержан, ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ). Во вторник, 13 октября, в Невском районном суде виновнику ДТП должны избрать меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозреваемый в убийстве троих человек в Нижегородской области найден мертвым.