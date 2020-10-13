В Петербурге прививки от гриппа сделала четверть населения

В Северной столице продолжается сезонная вакцинация от гриппа. Прививки сделали уже четверть горожан.

Так, по состоянию на вторник, 13 октября, прививки против гриппа уже сделали 1 377 340 человек, в том числе 200 057 детей.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, за счет дополнительных источников финансирования привили 150 488 человек. Охват прививками против гриппа составил 25,6 % населения Санкт-Петербурга.

Отметим, что в Петербурге уже были зафиксированы случаи одновременного инфицирования COVID-19 и другими ОРВИ. Речь идет лишь о нескольких случаях. Отмечается, что пациенты чувствуют себя хорошо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжают проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки специалисты успели обследовать 26 931 человека.