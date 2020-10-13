В Петербурге на коронавирус проверили еще 26 931 человека

В Петербурге продолжают проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки специалисты успели обследовать 26 931 человека.

Об этом стало известно сегодня, 13 октября. Как сообщили в Оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 3 297 человек. Из них 37 — в обсерваторе, 921 — контактный, 2339 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период, было обработано 344 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 350 петербургских волонтеров, поступило 187 заявок, из них выполнены 145, остальные в работе. Горожанам, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что благодаря появлению нескольких разных вакцин против коронавирусной инфекции человечеству удастся победить пандемию.