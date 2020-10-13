Президент РАН озвучил главное условие победы над коронавирусом

Президент РАН озвучил главное условие победы над коронавирусом
Необходимость подбирать вакцину обусловлена хроническими заболеваниями людей. Фото: Pixabay

Благодаря появлению нескольких разных вакцин против коронавирусной инфекции нового типа человечеству удастся победить пандемию. Такое заявление сделал глава Российской академии наук Александр Сергеев.

По его словам, благодаря нескольким препаратам от Covid-19 будет возможность прививать самые разные группы населения в зависимости от медпоказаний.

Как сообщили РИА Новости, специалист выразил мнение, что именно это разнообразие может стать решающим фактором в борьбе с новой болезнью.

Напомним, первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована российским Минздравом в августе этого года. С промежутком в три недели пациенту вводят два компонента препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцину от COVID-19 получили более 12 тысяч россиян.

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