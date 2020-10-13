Главврач онкодиспансера в Петербурге прокомментировал «дело онкологов»

Главврач онкодиспансера в Петербурге прокомментировал &#171;дело онкологов&#187;
Онкологический центр на проспекте Ветеранов. Фото: google.maps

Главный врач Городского онкодиспансера, доктор медицинских наук Эльдар Топузов высказался о хищении дорогостоящих препаратов медсестрами.

По словам Топузова, на минувших выходных правоохранители провели обыски в диспансере, расположенном на проспекте Ветеранов. Следователи искали улики в помещениях, где хранились лекарства, и изъяли документы. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Медик отметил, что в онкодиспансере всегда старались поддерживать жесткую дисциплину. Однако последние события показали, что существует необходимость в усилении контроля. Есть вероятность, что в медучреждении появится общий центр, куда сможет попасть ограниченное число работников.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что известно о хищениях дорогих лекарств в онкодиспансере на сегодняшний день.

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