«Дело онкологов»: что известно о хищениях дорогих лекарств на сегодняшний день

&#171;Дело онкологов&#187;: что известно о хищениях дорогих лекарств на сегодняшний день
Из-за действий преступников люди с онкологией могли не получать лечения в полном объеме. Фото: pixabay.com

В минувшую субботу в нескольких онкодиспансерах Петербурга прошли обыски, в связи с расследованием дела о хищении дорогостоящих препаратов медперсоналом.

По данным правоохранителей, медработники участвовали в сделках по перепродаже лекарств, получая 10% от выручки. В общей сложности, нанесенный ущерб оценивается в сумму около 100 миллионов рублей. В деле фигурирует более 15 человек. Одну из них, медсестру Елену Сергейчик, поместили под домашний арест. Еще одна медсестра сделала признание о своей причастности к хищениям.

Кроме того, в понедельник, 12 октября, был помещен под арест мужчина, которого считают организатором преступной группировки. Сергей Войтович и его супруга заключены под стражу до 7 декабря 2020 года. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru публиковала видео задержания предполагаемого главаря мошеннической группы.

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