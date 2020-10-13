«Дело онкологов»: что известно о хищениях дорогих лекарств на сегодняшний день

Из-за действий преступников люди с онкологией могли не получать лечения в полном объеме. Фото: pixabay.com

Из-за действий преступников люди с онкологией могли не получать лечения в полном объеме. Фото: pixabay.com

В минувшую субботу в нескольких онкодиспансерах Петербурга прошли обыски, в связи с расследованием дела о хищении дорогостоящих препаратов медперсоналом.

По данным правоохранителей, медработники участвовали в сделках по перепродаже лекарств, получая 10% от выручки. В общей сложности, нанесенный ущерб оценивается в сумму около 100 миллионов рублей. В деле фигурирует более 15 человек. Одну из них, медсестру Елену Сергейчик, поместили под домашний арест. Еще одна медсестра сделала признание о своей причастности к хищениям.

Кроме того, в понедельник, 12 октября, был помещен под арест мужчина, которого считают организатором преступной группировки. Сергей Войтович и его супруга заключены под стражу до 7 декабря 2020 года. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru публиковала видео задержания предполагаемого главаря мошеннической группы.