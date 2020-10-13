Российские сериалы и ТВ-программы стали участниками престижного международного рейтинга

Российские сериалы и ТВ-программы стали участниками престижного международного рейтинга
Сразу четыре российских проекта стали участниками рейтинга из более чем 20 работ со всего мира. Фото: pixabay.com

Четыре отечественных проекта вошли в международный рейтинг Fresh TV Fiction, в котором также оказались сериалы таких гигантов кино и телевидения, как HBO, BBC One, Universal.

В престижном перечне оказались сериалы «Шерлок в России», премьера которого состоялась на стриминговом видеосервисе «START», и «Хороший человек», снятый Константином Богомоловым, передает во вторник, 13 октября, ТАСС. Кроме того, в рейтинге участвуют сериал «Территория», выпущенный холдингом Газпром Медиа, и телевизионное шоу «Секрет» телеканала ТНТ.

В общей сложности, в международном рейтинге представлены более 20 наиболее ярких и интересных проектов со всего мира. Их отбирают дважды в году — весной и осенью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Нетфликс» выкупил сериал «Эпидемия» за рекордные для российского рынка 1,5 млн долларов.

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