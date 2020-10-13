В Ленобласти заменят гравийный участок дороги на Выборг

В Ленобласти заменят гравийный участок дороги на Выборг
Ремонт дорог в Ленобласти. Фото: комитет по дорожному хозяйству

Гравийный участок дороги «Комсомольское – Приозерск» на границе Выборгского и Приозерского районов будет заменен на асфальтобетонный. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Во вторник, 13 октября, власти Ленобласти заключили контракт с компанией «Ленавтодор» на выполнение ремонтных работ. Помимо перевода в асфальт предусматривается также устройство новых водопропускных труб в основании дороги. Общий участок ремонта составит почти 3 километра. Срок работ – до 2 лет.

Отметим, что на объекте будет использована зарекомендовавшая себя технология: дорожники заменят старое основание дороги на щебеночно-песочную смесь, поверх которой будет уложено два слоя нового асфальта.

Напомним, что Региональная трасса «Комсомольское — Приозерск» является одной из самых протяженных в Ленинградской области. Она является кратчайшим путем между Выборгским и Приозерским районом, а также соединяет Каменногорск, Бородинское, Михалево, Козлово и Мельниково.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти закончили ремонт дороги вблизи границы с Финляндией.

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