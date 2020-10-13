Вячеслав Макаров возглавил медиарейтинг глав законодательных органов в сентябре

Вячеслав Макаров возглавил медиарейтинг глав законодательных органов в сентябре
Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров поднялся на первую позицию в медиарейтинге. На данный момент его МедиаИндекс составляет более 12 тыс. очков.

Об этом сообщает компания «Медиалогия», которая подготовила рейтинг за сентябрь 2020 года. На втором месте расположился Мухаметшин Фарид (Республика Татарстан), а на третьем Шимкив Андрей (Новосибирская область).

В прошедшем месяце, глава петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров был награжден орденом Александра Невского, а также сообщил о том, что закон о «балконной амнистии», в соответствии с которым управляющие компании могли подавать на жильцов в суд с требованием демонтировать остекление балконов, будет скорректирован.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала о том, что в Мариинском дворце прошла церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 годы.

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