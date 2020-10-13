Михаил Амосов будет в очередной раз участвовать в выборах ЗакСа Петербурга в 2021 году

В Северной столице выборы в Государственную думу и Законодательное Собрание Петербурга пройдут в 2021 году. Ветеран петербургской политики Михаил Амосов планирует избираться еще один раз.

Как сообщает АБН, у Михаила Амосова есть неплохие шансы на победу. На прошлых выборах губернатора Северной столицы в 2019 году за кандидата проголосовало 182 603 человека.

В целом, Михаил Амосов избирался на данную должность 2 раза: в 2003 году и в 2019. Последний раз кандидат набрал 16,01% голосов. По статистике АБН, набрать больше половины голосов Михаил Амосов сможет только в 2050 году.

Напомним, что Михаил Амосов в 2018 году вышел из состава партии «Яблоко», проработав в ней более 20 лет. На данный момент политик возглавляет, созданное им движение, – «Движение демократического обновления».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутаты ЗакСа пожаловались на муниципальные выборы.