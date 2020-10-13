Ксения Собчак прокомментировала слухи о заражении коронавирусом

Ксения Собчак прокомментировала слухи о заражении коронавирусом
Ксения Собчак. Фото: Baltphoto

СМИ писали, что телеведущая получила положительный результат теста на инфекцию.

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о ее заражении коронавиусом. Она посвятила этому пост в Telegram-канале. Звезда отметила, что она здорова и посоветовала журналистам, распространяющим слухи, побольше писать о ее «беременности.

Напоминаем, что издания писали, что Собчак сдала тест на коронавирус еще несколько дней назад. 11 октября ей якобы пришел положительный результат, но врачи не смогли связаться с телеведущей. Журналисты предположили, что Собчак сама пока не знает, что болеет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак показала новый загородный коттедж за 40 млн. Подписчики остались в восторге – они отметили, что дом красивый и экологичный.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ксения собчак тест


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Батюшка простил мужчину, который ограбил храм Александра Невского
Ксения Собчак прокомментировала слухи о заражении коронавирусом
Перерезал горло, расчленил, выбросил в Неву: подозреваемый в жестоком ...
В Петербурге подвели итоги «горячей линии» по вопросом питания в школах
В Петербурге 12 классов перевели на дистанционное обучение
У футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду выявлен коронавирус
На Большевиков в ДТП пострадала девушка
В Петербурге будут судить разбойника, похитившего 100 тысяч рублей из ...