В Петербурге пенсионерка скончалась после приема у стоматолога

Пожилая женщина скоропостижно скончалась в такси после лечения зубов в городской поликлинике.

Происшествие произошло днем, в понедельник, 12 октября. Пенсионерка вышла от стоматолога из поликлиники на Ушаковской набережной около 15:00 и села в такси, чтобы поехать домой. Во время движения ей стало плохо, это заметил водитель, который обратно повез женщину в учреждение. К несчастью, смерть наступила слишком быстро, медики смогли лишь констатировать смерть. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Врач, лечивший зубы женщине, отметил, что она к нему ходила на протяжении года. В день смерти 75-летняя пенсионерка была в хорошем самочувствии и ничего не предвещало беды.

Что же стало причиной скоропостижной гибели — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбивший насмерть пенсионерку на улице Жуковского петербуржец ответит перед судом.