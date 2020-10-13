На Заречной аллее сгорел дощатый дом

В Московском районе произошел пожар в одном из домов в садоводстве «Электроавтоматика».

О происшествии в экстренные службы было сообщено очевидцами во вторник, 13 октября, в 16:13.

Спасатели оперативно направились на место происшествия и приступили к борьбе с огнем.

Отмечается, что дощатый дом сгорел, после чего его разобрали. Ликвидировать пожар полностью удалось за 4 часа. Опасность миновала к 20:24. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для борьбы с пламенем были привлечены 19 сотрудников противопожарной службы, а также 4 единицы специальной техники.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за 2020 год ликвидировано 264 лесных пожара площадью 90,4 га. В 2020 году в Ленобласти средняя площадь одного пожара составила всего 0,3 га. Также отмечается, что все возгорания были ликвидированы в день обнаружения, что позволило не допустить возникновения крупных лесных пожаров.