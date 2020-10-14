В Сосново из горящей квартиры эвакуировали пятерых человек

В Приозерском районе Ленобласти произошел пожар в квартире жилого дома. Огонь охватил обстановку квартиры на площади 6 «квадратов».

Возгорание случилось в ночь на среду, 14 октября, в здании на Академической улице в поселке Сосново. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 00:03.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, с огнем боролись восемь человек и две единицы техники. Справиться с пламенем удалось к 00:54.

Из здания были эвакуированы пять человек. Информация о пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки потушили почти 40 природных пожаров.