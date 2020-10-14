Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Петергофе

Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Петергофе
Водитель вылетел на "встречку". Фото: pixabay

В Петергофе среди ночи произошло серьезное ДТП с двумя машинами. Одного из водителей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария случилась в ночь на среду, 14 октября, возле дома №58 на улице Новые Заводы. Отечественное авто под управлением 23-летнего мужчины вылетело на полосу встречного движения, где столкнулось с машиной марки Iveco с прицепом.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД, в результате столкновения водитель первого транспортного средства был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

О состоянии здоровья 26-летнего водителя иномарки информация не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фура притерлась к отбойнику из-за аварии на КАД.

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